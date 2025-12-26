Serie B, la classifica marcatori: verso la 18ª giornata, Pohjanpalo ancora in vetta in solitaria
Con il pomeriggio odierno, tornerà in campo la Serie B, per quella che è la 18ª giornata del campionato, penultima del girone di andata (CLICCA QUI per il programma completo del turno), che andrà chiaramente a dare una nuova linea a quella che è la la classifica marcatori, plasmata nei 17 turni giocati e che vede l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo mantenere la vetta in solitaria con per altro anche un buon distacco dal secondo posto dove ci sono Massimo Coda della Sampdoria ed Ettore Gliozzi del Modena, a -2 dalla doppia cifra.
Di seguito, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati
11 gol: Pohjanpalo (2; Palermo)
8 gol: Coda (2; Sampdoria), Gliozzi (5; Modena)
7 gol: Adorante (3; Venezia)
6 gol: Bortolussi (3; Padova), Cissè (Catanzaro), Ghedjemis (Frosinone), Koutsoupias (Frosinone), Schiavi (3; Carrrarese), C. Shpendi (3; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)
5 gol: Abiuso (Carrarese), Biasci (Avellino), Di Nardo (Pescara), Moncini (1; Bari), Popov (Empoli), Ruocco (1; Mantova), Yeboah (1; Venezia)