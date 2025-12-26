Modena-Monza, i convocati di Sottil: out Caso e Defrel, ci sono Nieling e Tonoli
Tornano al Braglia i canarini di Andrea Sottil: oggi alle ore 17:15 il calcio d’inizio della sfida con il Monza, per la 18esima giornata di Serie BKT.
Questi i 23 gialloblù convocati dal tecnico:
Portieri: Fabrizio Bagheria (78), Leandro Chichizola (1), Michele Pezzolato (22).
Difensori: Davide Adorni (28), Gady-Pierre Beyuku (2), Cristian Cauz (33), Matteo Cotali (29), Alessandro Dellavalle (25), Steven Nador (19), Bryant Nieling (20), Antonio Pergreffi (4), Daniel Tonoli (77), Francesco Zampano (7).
Centrocampisti: Fabio Gerli (16), Luca Magnino (6), Yanis Massolin (17), Niklas Pyyhtia (18), Simone Santoro (8), Alessandro Sersanti (5), Luca Zanimacchia (98).
Attaccanti: Francesco Di Mariano (23), Ettore Gliozzi (9), Pedro Mendes (11).
