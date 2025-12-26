Modena-Monza, i convocati di Bianco: sono sette i giocatori assenti
Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Bianco ha convocato 23 calciatori per Modena-Monza, gara della diciottesima giornata di Serie B 2025/26 in programma venerdì 26 dicembre alle 17.15 allo stadio Alberto Braglia.
Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar
Difensori: Brorsson, Lucchesi, Izzo, Azzi, Ravanelli, Delli Carri, Birindelli, Bakoune, Capolupo, Carboni
Centrocampisti: Sardo, Colombo, Ciurria, Pessina
Attaccanti: Maric, Keita, Álvarez, Petagna, Mota Carvalho, Mout.
Sono assenti Antov, Colpani, Forson, Caprari, Galazzi (tendinite), Zeroli e Obiang (in Coppa d'Africa). Convocato anche il giovane attaccante della Primavera Mout.
