Inter, Mkhitaryan: "Dopo Inzaghi, Chivu è stato intelligente a non cambiare e a compatttarci"

Lunga intervista quella concessa ai canali di Cronache Di Spogliatoio dal centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan. Queste le sue parole, iniziando da una considerazione sull'inizio della stagione: "Non abbiamo iniziato male ma potevamo fare meglio. Stiamo facendo il nostro percorso, poi vedremo a fine campionato se avremmo raggiunto o meno i nostri obiettivi. L'Inter deve sempre lottare per i posti più alti possibili e per questo facciamo di tutto per vincere".

Come avete vissuto il post finale di Champions?

"Non bisogna dimenticare il percorso che abbiamo fatto. La stagione è stata lunghissima, con il Mondiale per Club siamo arrivati a 63 partite. Chivu ci ha presi in un momento non facile, ma ci ha dato fiducia ed energia per mettere da parte il PSG e pensare in avanti. Nel calcio è normale avere alti e bassi a livello mentale, dopo la sconfitta in finale di Champions siamo rimasti molto delusi, ma pian piano abbiamo capito che se non ci fossimo ripresi non avremmo potuto lottare nel futuro".

Chivu vi ha aiutati a svoltare anche con le giuste parole?

"Lui è stato un calciatore fortissimo e ha vissuto questi giorni. Sapeva come stessimo e con certe frasi ci ha dato fiducia, speranza ed energia. Ci ha detto che il passato non si può cambiare, ma il futuro sì. Noi ci stiamo provando, seguendo le sue idee e cercando di migliorare con il lavoro. L'approccio dopo il ciclo di Inzaghi? Lui dal primo giorno non ha mai voluto rivoluzionare la squadra. Non era facile, avendo avuto un allenatore come Inzaghi per 4 anni, fare grandi cambiamenti e Chivu che è molto intelligente lo ha capito. Lui ci ha uniti e ci ha fatto credere che insieme possiamo arrivare dove vogliamo. Le belle parole spese per me ad ottobre? Mi hanno fatto piacere ma allo stesso tempo io devo dare il meglio di me ogni giorno, il passato nel calcio non conta. Bisogna dare il proprio meglio ogni giorno, a 36 anni non è facile ma grazie ai miei compagni e allo staff sto cercando di dare il miglior Mkhitaryan possibile".