Inter, Marotta sull'infortunio di Lautaro: "Serve cautela, ma lui proverà a bruciare le tappe"

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Lecce valevole per la 26^ giornata di Serie A.

Il campo oggi è ottimo: quanto fastidio vi ha dato affrontare la trasferta di Bodo in quelle condizioni?

"Dobbiamo adattarci, al calendario e a queste tipologie di terreni. Nessun commento particolare, se non il rammarico per l'infortunio di Lautaro. Era difficile giocare, ma non è certo un alibi".

L'abitudine maturata in questi anni vi lascia tranquilli?

"Tranquilli non lo siamo, come è giusto che sia per rispetto di Lecce e Bodo. Ci deve essere una forte determinazione, sono partite che vinci con difficoltà. Stasera ci mancano alcuni giocatori, ma sono sicuro che chi giocherà darà il massimo. Chiusa questa esperienza, da domani Chivu e i ragazzi penseranno a martedì".

Che messaggio ha lasciato Lautaro e quali sono gli step per il suo recupero?

"Lautaro è il nostro capitano e lo è con grande merito. Era rammaricato di non essere presente al campo stasera, ma ha manifestato vicinanza alla squadra. E' normale che soffrirà, ma auspichiamo che possa riprendere al più presto. Dobbiamo essere cauti, un problema muscolare è sempre serio. Lui, comunque, con tenacia riuscirà ad anticipare i tempi".