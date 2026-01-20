Inter, Marotta su Jakirovic: "C'è stato un sondaggio, saremmo felici di averlo con noi"

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro l’Arsenal.

Quanti punti servono per passare agli ottavi?

"Questo è un format davvero strano, difficile fare previsioni. Tante squadra in pochi punti e risultati davvero clamorosi, vogliamo fare punta partita positiva e portare a casa un risultato altrettanto positivo, poi vedremo a fine partita".

Un po' di difficoltà sulla destra: come va la ricerca di un esterno?

"Questo è un mercato povero, dove non ci sono occasioni che possono far salire il livello della squadra. I sondaggi sono continui, ma fino a questo momento non c'è l'occasione e non c'è neanche l'imperativo di dover intervenire. Dumfries è in via di guarigione, sarà a disposizione quanto prima".

A che punto siete per Jakirovic?

"Sappiamo che la Dinamo ha sempre giocatori interessantissimi. Non nascondo che i miei colleghi hanno fatto un sondaggio, speriamo di chiudere quanto prima e saremmo felici di avere con noi questo ragazzo molto interessante".