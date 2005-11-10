Inter, Martinez: "Oggi servirà far bene dall'inizio e lavorare sulla fase difensiva"

Josep Martinez, portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro prima del match contro il Club Brugge: "Credo che sarà importante partire subito bene. Serve fare bene dall’inizio come abbiamo fatto contro il Parma, ma dobbiamo stare attenti perché affrontiamo una squadra con grande qualità. Però se facciamo le cose fatte bene come nelle ultime gare abbiamo buone possibilità".

Che avversario troverete?

"Credo che sia una squadra con grandissimo valore, non solo i titolari, ma anche quelli che subentrano. Dobbiamo lavorare soprattutto sulla fase difensiva e partire da lì perché poi abbiamo le qualità per segnare e vincere le partite”.