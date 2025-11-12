L'Inter torna ad Appiano. Chivu aspetta Mkhitaryan, ma il recupero è lungo

La vittoria contro la Lazio ha lanciato l'Inter in testa alla classifica in compagnia della Roma. I nerazzurri ora hanno tempo per lavorare durante la sosta anche se a ranghi ridotti, dato che sono 12 i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Tutti partiti con la benedizione di Cristian Chivu, che ha augurato ad ognuno di loro le migliori fortune per le ultime decisive partite di qualificazione al Mondiale. La sosta è sempre un'incognita per mille motivi e, come nei precedenti impegni, lo staff nerazzurro si augura che tutti rientrino nelle migliori condizioni. La ripresa infatti sarà esaltante e dura allo stesso tempo, tra il derby e la sfida all'Atletico Madrid nella quinta partita della fase a gironi di Champions League.

Il programma della settimana, oggi la ripresa

Oggi si aprono i cancelli di Appiano e Cristian Chivu dirigerà l'allenamento con il suo staff nel pomeriggio. Ripresa morbida per recuperare le energie fisiche e mentali spese nel match contro la Lazio, domani e venerdì invece i cancelli della Pinetina si apriranno alla mattina. Sabato e domenica riposo e ripresa successiva in programma da lunedì 17 novembre. I primi interisti a scendere in campo con la Nazionale sono gli azzurri agli ordini di Gennaro Gattuso. Domani è in programma Moldavia-Italia alle 20.45 e i candidati a vestire una maglia da titolare sono Dimarco, Bastoni e Barella.

Mkhitaryan salta il derby, i tempi di recupero

L'Inter aspetta ancora Henrikh Mkhitaryan, tassello fondamentale del centrocampo di Cristian Chivu. Il centrocampista armeno si è fatto male nella trasferta di Napoli, in occasione del fallo punito con il calcio di rigore che ha aperto le marcature del Maradona. Era il 25 ottobre e, nonostante il recupero proceda senza intoppi, i tempi sono ancora lunghi. L'armeno sarà fuori almeno altre due settimane e l'allenatore rumeno dovrà adattarsi di conseguenza. Scegliendo sempre a rotazione tra Sucic, Zielinski e Frattesi. In quest'ottica rimarrà comunque fondamentale la gestione di Barella.