Inter, Muharemovic pista calda. Il bosniaco mette in stand-by tutte le altre proposte

Tarik Muharemovic è un nome caldo per la difesa dell'Inter. I nerazzurri si sono mossi da tempo sul bosniaco e secondo quanto riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, c'è già una base d'accordo col calciatore che ha messo in stand-by tutte le altre proposte, nella speranza di vestire la prossima stagione la maglia nerazzurra.

POSSIBILE L'INSERIMENTO DI UNA CONTROPARTITA TECNICA

C'è da trovare la quadra col Sassuolo ed è possibile l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino. Ricordiamo che la Juventus, che ha venduto il giocatore agli emiliani dopo il loro ritorno in Serie A, si è riservata il 50% sulla futura rivendita.