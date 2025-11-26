Inter nella tana dell'Atletico Madrid. Chivu valuta dei cambi rispetto al derby

Ancora qui, ancora tu canterebbe Elisa. L'Inter ritrova da avversario il Cholo Simeone dopo gli ottavi della Champions League 2024. Quella notte i nerazzurri gettarono alle stelle il passaggio del turno ai calci di rigore, oggi invece arrivano al Metropolitano dopo la bruciante sconfitta nel derby. Vietato pensare al Milan però, come dichiarato da Lautaro Martinez e da Cristian Chivu nella conferenza stampa di vigilia. L'Inter arriva alla partita forte delle quattro vittorie ottenute in altrettante uscite europee. Ora il calendario è in salita, partendo dalla partita di questa sera.

Chivu valuta qualche cambio, dalla difesa all'attacco

L'Inter che scenderà in campo questa sera sarà diversa rispetto a quella vista nel derby. Cristian Chivu pensa a qualche variazione: dalla difesa all'attacco. Nel pacchetto arretrato davanti a Sommer potrebbe fare capolino Stefan De Vrij al posto di Acerbi, anche se il dubbio più grande riguarda la fascia destra tra Carlos Augusto e Luis Henrique, visto che Dumfries e Darmian sono ancora out e non sono partiti per la trasferta di Madrid. Davanti invece ci sarà Lautaro Martinez, da valutare se in coppia con Marcus Thuram. "Valuteremo domani", ha detto Chivu parlando della condizione fisica del francese.Scalpitano sia Bonny che Pio Esposito per giocare titolari con l'ex Parma leggermente favorito.

Dimenticare il derby a Madrid e blindare gli ottavi di finale

"Il bello del calcio è che ci può sempre essere una rivincita. Noi abbiamo messo qualità e determinazione nel derby e forse ci sono mancate un po' di lucidità e fortuna. Abbiamo messo maturità, concentrazione, qualità, ci è mancato forse un pizzico di lucidità sotto porta. Siamo riusciti a togliere al Milan i loro punti forti al 99%, è bastato quell’1% che speriamo di riempire nei prossimi impegni". Questa in sintesi l'analisi di Cristian Chivu nel presentare il match con l'Atletico Madrid. Le sconfitte negli scontri diretti non sono tutte uguali ma l'Inter è chiamata ad una scossa. Vincere a Madrid, impresa tutt'altro che facile, lancerebbe i nerazzurri sempre di più verso gli ottavi di finale.