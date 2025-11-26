Juve e Napoli, colpi da playoff. Il Corriere dello Sport apre: "Un Yildiz alla Alex"
"Un Yildiz alla Alex": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Il turco entra e trasforma la Juve, mentre McTominay spinge il Napoli. Il 10 bianconero costruisce i 3 gol con cui la squadra di Spalletti ha la meglio sul Bodo, mentre Scott sblocca la gara col Qarabag e poi provoca l'autorete di Jankovic.
Spazio anche alle dichiarazioni di Simeone, alla vigilia del match di Champions contro la formazione di Chivu: "Allenerò l'Inter". Il tecnico romeno replica: "Non mi sento inferiore o superiore a lui". Lautaro e compagni cercano la quinta vittoria consecutiva in campo europeo, in porta confermato Sommer.
09:45A Tutta C
