Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Primo successo in Champions, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vera Juve"

Primo successo in Champions, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vera Juve"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:03Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Vera Juve" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura dopo la vittoria per 3-2 della Juventus in casa del Bodo Glimt. I norvegesi spaventano la formazione di Luciano Spalletti ma nella ripresa arriva il primo successo in Champions stagionale della Juventus. Decisivo l'ingresso in campo di Yildiz. In gol anche Openda e David, quest'ultimo in gol al 91'.

Sorride anche Conte - "Super McTominay: il Napoli corre" scrive il quotidiano commentando così la vittoria per 2-0 degli azzurri in casa contro il Qarabag. Dopo l'errore dal dischetto di Hojlund, ci pensa lo scozzese a trascinare il Napoli alla vittoria.

Oggi in campo i nerazzurri - "Inter rispondi": a Madrid Chivu cerca il colpo per restare in vetta. La sfida all'Atletico per ripartire dopo il derby. In campo anche l'Atalanta: "La Dea chiede a Scamacca i gol playoff".

Articoli correlati
Lo spietato Diego Pablo Simeone, la tripletta di Ronaldo e gli incredibili precedenti... Lo spietato Diego Pablo Simeone, la tripletta di Ronaldo e gli incredibili precedenti
Juve e Napoli, colpi da playoff. Il Corriere dello Sport apre: "Un Yildiz alla Alex"... Juve e Napoli, colpi da playoff. Il Corriere dello Sport apre: "Un Yildiz alla Alex"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 26 novembre... Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 26 novembre
Altre notizie Rassegna stampa
Napoli, McTominay decisivo in Champions. Il Mattino oggi: "Ci pensa McFratm" Napoli, McTominay decisivo in Champions. Il Mattino oggi: "Ci pensa McFratm"
Juve, vittoria batticuore in Norvegia. La Stampa: "Continua la rincorsa Champions"... Juve, vittoria batticuore in Norvegia. La Stampa: "Continua la rincorsa Champions"
Kenan entra e dà la svolta contro il Bodo, Tuttosport: "Yildiz scongela la Juve" Kenan entra e dà la svolta contro il Bodo, Tuttosport: "Yildiz scongela la Juve"
Juve e Napoli, colpi da playoff. Il Corriere dello Sport apre: "Un Yildiz alla Alex"... Juve e Napoli, colpi da playoff. Il Corriere dello Sport apre: "Un Yildiz alla Alex"
Primo successo in Champions, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vera Juve" Primo successo in Champions, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vera Juve"
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 26 novembre... Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 26 novembre
Prima la Roma, in vetta da sola dopo 10 anni. Il Romanista titola: "Gasp boom" Prima la Roma, in vetta da sola dopo 10 anni. Il Romanista titola: "Gasp boom"
Fabregas, manita al Toro. La Provincia di Como esulta: "Vittoria che vale l'Europa"... Fabregas, manita al Toro. La Provincia di Como esulta: "Vittoria che vale l'Europa"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
2 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
3 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
4 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
5 Al Ittihad, Conceição attacca: "A 50 anni potrei giocare, al ritmo espresso dalla squadra"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Eintracht Francoforte-Atalanta, le probabili formazioni: chance dal 1' per Scamacca
Immagine top news n.1 Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?
Immagine top news n.2 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.3 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.4 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.6 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.7 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lo spietato Diego Pablo Simeone, la tripletta di Ronaldo e gli incredibili precedenti
Immagine news Serie A n.2 Inter nella tana dell'Atletico Madrid. Chivu valuta dei cambi rispetto al derby
Immagine news Serie A n.3 Lazio, sempre più emergenza: il ko di Cataldi mette in crisi il centrocampo
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Immagine news Serie A n.5 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Immagine news Serie A n.6 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino reintegra tre giocatori: Cagnano, Manzi e Rigione a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Prosegue la campagna 'Nemmeno con un fiore'. Le iniziative per Spezia-Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Zanon: "Al Barbera per dire la nostra. Tifosi? Spero che tornino quanto prima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Novella, cuore granata che giganteggia all'Arechi
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Chierico trascina l'Arezzo verso la serie B
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Di Munno già candidato al premio di gol dell'anno
Immagine news Serie C n.4 Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
Immagine news Serie C n.5 La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…