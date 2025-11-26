Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, sempre più emergenza: il ko di Cataldi mette in crisi il centrocampo

Lazio, sempre più emergenza: il ko di Cataldi mette in crisi il centrocampoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Emergenza eterna. La stagione 2025/26 della Lazio è caratterizzata fin dalla prima giornata da una lista infinita di indisponibili e un'emergenza che non vuole allentare la presa. L'ultima tegola è arrivata ieri dall'infermeria, con Danilo Cataldi che dovrà stare ai box per circa tre settimane. Lesione di basso grado al polpaccio per il classe '94, arrivata a pochi giorni dall'operazione di Nicolò Rovella. Sarri dovrà fare a meno di un regista di ruolo per almeno quattro partite e l'emergenza a centrocampo è sempre più evidente. In vista della trasferta di San Siro contro il Milan è quasi scontato il reintegro di Dele-Bashiru in lista, il quale però potrebbe rimanere a disposizione solo per le prossime tre partite per poi andare in Coppa d'Africa. Opzione più remota per Reda Belahyane, che comunque è fuori dal progetto tecnico e potrebbe partire a gennaio.

Lazio, la rosa corta e il ritorno al 4-4-2 in emergenza

A San Siro ci sarà Vecino davanti alla difesa con Basic e Guendouzi come mezzali, con Maurizio Sarri che non vorrebbe rinunciare al centrocampo a tre che garantisce maggiore equilibrio. In caso di ulteriore forfait a centrocampo si potrebbe riprendere in considerazione il 4-4-2 visto a Genova e contro il Torino, anche se il problema si sposterebbe in attacco. Per il rientro di Castellanos bisognerà aspettare ancora una settimana, giusto il tempo di rivedere l'argentino e Dia partirà per la Coppa d'Africa. Il tutto si può riassumere con una coperta corta da inizio anno per il famoso blocco del mercato, resa ancor più corta dalla continua emergenza e un'infermeria che si svuota al rilento. Problemi su problemi per Sarri, che spera di non dover aggiungere altri giocatori alla lista degli indisponibili nelle prossime settimane.

Articoli correlati
Primo successo in Champions, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vera Juve" Primo successo in Champions, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vera Juve"
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del... Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Altre notizie Serie A
Lo spietato Diego Pablo Simeone, la tripletta di Ronaldo e gli incredibili precedenti... Lo spietato Diego Pablo Simeone, la tripletta di Ronaldo e gli incredibili precedenti
Inter nella tana dell'Atletico Madrid. Chivu valuta dei cambi rispetto al derby Inter nella tana dell'Atletico Madrid. Chivu valuta dei cambi rispetto al derby
Lazio, sempre più emergenza: il ko di Cataldi mette in crisi il centrocampo Lazio, sempre più emergenza: il ko di Cataldi mette in crisi il centrocampo
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due... Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"... Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Boban: "Napoli serio e maturo contro un buon Qarabag. E McTominay è straordinario"... Boban: "Napoli serio e maturo contro un buon Qarabag. E McTominay è straordinario"
Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo" Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
2 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
3 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
4 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
5 Al Ittihad, Conceição attacca: "A 50 anni potrei giocare, al ritmo espresso dalla squadra"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Eintracht Francoforte-Atalanta, le probabili formazioni: chance dal 1' per Scamacca
Immagine top news n.1 Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?
Immagine top news n.2 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.3 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.4 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.6 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.7 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lo spietato Diego Pablo Simeone, la tripletta di Ronaldo e gli incredibili precedenti
Immagine news Serie A n.2 Inter nella tana dell'Atletico Madrid. Chivu valuta dei cambi rispetto al derby
Immagine news Serie A n.3 Lazio, sempre più emergenza: il ko di Cataldi mette in crisi il centrocampo
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Immagine news Serie A n.5 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Immagine news Serie A n.6 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino reintegra tre giocatori: Cagnano, Manzi e Rigione a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Prosegue la campagna 'Nemmeno con un fiore'. Le iniziative per Spezia-Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Zanon: "Al Barbera per dire la nostra. Tifosi? Spero che tornino quanto prima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Novella, cuore granata che giganteggia all'Arechi
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Chierico trascina l'Arezzo verso la serie B
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Di Munno già candidato al premio di gol dell'anno
Immagine news Serie C n.4 Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
Immagine news Serie C n.5 La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…