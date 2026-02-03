Udinese, Ehizibue manda un pensiero a Zanoli: "Tornerà più forte di prima"

Tre punti importanti per l'Udinese. La formazione di Kosta Runjaic ha conquistato un successo casalingo contro la Roma nel posticipo del lunedì sera. Una vittoria di misura contro gli uomini di Gian Pieri Gasperini arrivata grazie ad un gol di Ekkelenkamp arrivato ad inizio della seconda frazione di gara. E al termine del match, il difensore bianconero Kingsley Ehizibue ha parlato ai microfoni del canale ufficiale YouTube della società:

"Sono molto felice per questa vittoria, è una bella serata per noi e per i nostri tifosi. Abbiamo dimostrato che possiamo vincere contro ogni squadra quando giochiamo così. Oggi sono tornato a giocare titolare, sono felice per questa opportunità ma il mio pensiero va a Zanoli, che tornerà più forte di prima. Ho ricevuto tante critiche ma fanno parte del calcio, devo rispondere in campo".