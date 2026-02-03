TMW Baturina boom al Como, ma prima è arrivata l'offerta di un club italiano: il retroscena

Non è stato solo il Leeds a farsi avanti per Martin Baturina a inizio gennaio. Anche se il calciomercato invernale è volto al termine, al rintocco delle ore 20 di ieri, è emerso un retroscena di mercato importante riguardo il trequartista del Como.

Prima che avesse inizio il periodo d'oro del croato classe 2003, un club di Serie A ha tentato il colpaccio. Il golazo a giro allo scadere contro il Bologna dello scorso 10 gennaio ha dato il via ad uno score personale formidabile (3 gol e altrettanti assist in 4 partite), ma in precedenza il Como ha ricevuto una proposta dalla Fiorentina.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb infatti, l'ex Dinamo Zagabria è finito con prepotenza nei radar del club viola - dopo i vari tentativi di ingaggiarlo in estate - nel momento di magra di Baturina. Allora veniva da un solo gol in campionato (contro il Torino da subentrato) e 2 presenze da titolare in 19 giornate di Serie A. Impiego tutt'altro che regolare, mentre il croato di 22 anni cercava campo e continuità. Ecco, la dirigenza della Fiorentina ha cercato di approfittare di un momento di debolezza e convincere il Como al trasferimento del giocatore.

Come? Tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, che sarebbe diventato obbligo in caso di salvezza raggiunta dalla truppa di Vanoli. Risposta negativa del club biancoblù, che non ha voluto privarsi del possibile erede di Nico Paz - dal futuro incerto. Baturina è rimasto a godersi il panorama dalle rive del Lago, in piena lotta per l'Europa. Si è preso letteralmente la scena, conquistando rapidamente il cuore del pubblico del Sinigaglia tra ovazioni all'uscita dal campo e applausi convinti. Per l'esplosione effettiva del "nuovo Modric" a Como.