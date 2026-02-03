Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, si è chiusa la 24ª giornata: risultati, marcatori e classifiche aggiornate

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 08:34Serie C
Tommaso Maschio

Nella serata di ieri si è chiusa con due posticipi la ventiquattresima giornata di Serie C. Di seguito risultati, marcatori e classifiche aggiornate nei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
54' Marconi
Trento - Lecco 1-1
85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)
Inter U23 - Pergolettese 1-1
35' Corti (P), 52' Cinquegrano (I)
Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane 1-2
62' Bertoli (O), 78' Ferro (L), 84' Caccavo (L)
Cittadella - Albinoleffe 0-1
78' Sali
Pro Patria - Vicenza 0-4
24' Stuckler, 29' Cappelletti, 55' Capello, 62' Morra
Pro Vercelli - Novara 1-0
18' Akpa Akpro
Giana Erminio - Union Brescia 0-2
9’ Crespi, 79’ Balestrero
Renate - Alcione Milano 1-0
57’ Karlsson

Classifica: Vicenza 62, Brescia 46, Lecco 45, Union Inter U23 38, Renate 38, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Trento 35, Giana Erminio 32, Lumezzane 32, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Ascoli - Livorno 3-1
8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0
Perugia - Ravenna 1-1
18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)
Pianese - Vis Pesaro 1-2
26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)
Bra - Gubbio 1-0
35' Sinani
Campobasso - Pontedera 3-2
22' Vitali (P), 50' Bifulco (C), 58' Salines (C), 77' Gargiulo (C), 90'+1 Nabian (P)
Carpi - Sambenedettese 0-0
Juventus Next Gen - Pineto 1-0
23' Gil Puche
Ternana - Torres 0-2
36' [rig.] Diakite, 86' Liviero
Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*
N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Cavese - Casarano 1-1
62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)
Sorrento - Catania 3-1
6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)
Atalanta U23 - Benevento 3-4
3' Lamesta (B), 13' e 18' Levak (A), 45'+3 Misitano (A), 50' e 89' Pierozzi (B), 64' Saio (B)
Monopoli - Latina 1-0
46' Vinciguerra
Trapani - Team Altamura 0-1
38' Curcio
AZ Picerno-Potenza 2-0
8' Abreu, 12' Bianchi
Cosenza-Casertana 3-1
32' rig. Liotti (Cas), 56' Dametto (Cos), 60' Achour (Cos), 77' Contiliano (Cos) - [espulso Saco (Cas) al 90'+1]
Siracusa-Crotone 1-3 30' rig. Contini (S), 38' Zunno (C), 45'+5 Vinicius (C),  66' rig. Gomez (C)
Domenica 1° febbraio
Foggia-Audace Cerignola 1-3
36' e 58' Vitale (AC), 78' D'Orazio (AC), 85' Castorri (F)
Salernitana-Giugliano 1-1
17' Ferraris (S), 62' D'Agostino (G)

Classifica: Benevento 54, Catania 51, Salernitana 46, Cosenza 40, Casertana 39, Monopoli 37, Crotone 37, Audace Cerignola 35, Casarano 30, Team Altamura 30, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 26*, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23, Foggia 22, Picerno 22, Siracusa 21, Giugliano 18
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

