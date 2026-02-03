Juventus, Yildiz scalpita: il numero 10 bianconero tornerà a disposizione per l'Inter

Meno grave del previsto l'infortunio a Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus, nel corso del match contro il Parma, ha accusato un fastidio muscolare ed è stato costretto a chiedere il cambio. Al termine della gara lo stesso mister Luciano Spalletti aveva dichiarato: "Yildiz siamo stati in contatto nel primo tempo e ci rispondeva di avere un po' di dolore, abbiamo valutato a fine primo tempo. Ora ha dolore anche camminando, bisogna valutare. Quelli che l’hanno trattato dicono che non si tratta di molto, per giovedì la vedo dura".

In questi giorni il giovane talento non è stato sottoposto agli esami strumentali optando per una terapia conservativa che gli consentirà di tornare in campo a breve. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore salterà le gare contro Atalanta e Lazio e tornerà a disposizione il 14 febbraio prossimo per il match importantissimo contro l'Inter.