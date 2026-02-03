Thorsby saluta i tifosi del Genoa: "Continuate così, con lo stesso cuore e lo stesso orgoglio"

L'ultimo giorno di mercato ha portato una cessione in casa Genoa. Morten Thorsby saluta e si accasa alla Cremonese. Un'operazione finalizzata proprio nelle ore finali della finestra invernale di trattativa con il club grigiorosso che si è assicurata il giocatore. Una decisione sofferta ma probabilmente necessaria quella dell'ex numero 2 rossoblù che ormai veniva impiegato poco da Daniele De Rossi con il rischio di perdere la convocazione ai prossimi Mondiali di Stati Uniti Messico e Canada.

I dati della stagione

Sempre molto utile sui palloni alti, Thorsby ha iniziato la stagione nelle retrovie con solo tre presenze da subentrato nelle prime sette giornate di campionato. A Torino contro i granata la prima da titolare e il gol che ha sbloccato il match, poi perso 2-1, e nuovamente la panchina contro la Cremonese. Dall’interregno Murgita-Criscito alle prime partite con De Rossi viene schierato da titolare andando a segno contro il Verona. Contro l’Inter ha visto la sfida da bordo campo e le ultime quattro presenze contro Atalanta, Pisa, Milan e Cagliari prima di tre panchine consecutive.

Il messaggio ai tifosi

Un salto sotto la Nord. E' la foto scelta dal norvegese per salutare i suoi ormai ex tifosi. Attraverso la sua pagina ufficiale Instagram, ha voluto mandare un messaggio al popolo rossoblù: "Vorrei ringraziare tutto il popolo Genoano per questi anni vissuti insieme. Ho sentito ogni giorno il vostro sostegno, la vostra passione e la vostra lealtà, valori sempre più rari nel mondo di oggi. Continuate così, con lo stesso cuore e lo stesso orgoglio. Porterò con me tanti ricordi speciali. Vi auguro tutto il meglio".