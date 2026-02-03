Focus TMW Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

Il calciomercato di Serie B si è appena concluso, con le venti protagoniste del campionato che hanno ridisegnato le proprie rose tra acquisti, cessioni, prestiti e operazioni in uscita. In questa tabella aggiornata troverai tutte le operazioni di calciomercato della Serie B, suddivise squadra per squadra, con un quadro chiaro e immediato di movimenti ufficiali e trattative concluse. Uno strumento utile per seguire l’evoluzione del mercato, analizzare le strategie dei club e capire come cambiano gli equilibri del campionato.

AVELLINO

Acquisti: Marco Sala (definitivo, Como), Filippo Reale (prestito, Roma), Jacopo Sassi (prestito, Atalanta), Armando Izzo (definitivo, Monza), Andrea La Borge (prestito, Como), Lorenzo Sgarbi (prestito, Napoli),Luca Pandolfi (definitivo, Catanzaro)

Cessioni: Matteo Marchisano (prestito, Giugliano), Antonio De Cristofaro (prestito, Latina), Sonny D'Angelo (definitivo, Latina), Daishawn Redan (risoluzione), Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Ternana), Claudio Manzi (prestito, Monopoli), Emmanuel Gyabuaa (risoluzione prestito, Atalanta), Facundo Lescano (prestito con obbligo, Salernitana), Valerio Crespi (prestito, Union Brescia), Andrea Cagnano (prestito, Pescara), Michele Rigione (risoluzione), Raffaele Maria Di Costanzo (prestito, Cavese)

BARI

Acquisti: Andrea Cistana (prestito, Spezia), Giacomo Stabile (prestito, Inter), Giacomo De Pieri (prestito, Inter), Tomas Esteves (prestito, Pisa), Marvin Cuni (prestito, Rubin Kazan), Nicolò Cavuoti (prestito, Cagliari), Kevin Piscopo (prestito con obbligo di riscatto, Juve Stabia), Federico Artioli (prestito, Mantova), Valerio Mantovani (definitivo, Mantova), Cas Odenthal (prestito, Sassuolo), Daouda Traorè (prestito, Southampton)

Cessioni: Gaston Pereiro (risoluzione), Indrit Mavraj (definitivo, Lechia Gdansk), Francesco Vicari (prestito, Reggiana), Leonardo Cerri (risoluzione prestito, Juventus), Sheriff Kassama (risoluzione prestito, Trento), Vincenzo Colangiuli (prestito, Lumezzane), Andrea Meroni (prestito, Mantova), Mirko Antonucci (risoluzione prestito, Spezia)

CARRARESE

Acquisti: Antonio Troise (svincolato), Dachi Lordkipanidze (prestito, Cremonese), Mateo Scheffer Bracco (risoluzione prestito, Torres), Tommaso Guercio (prestito, Slask Wroclaw)

Cessioni: Alessandro Arena (risoluzione prestito, Pisa), Eliman Cham (prestito, Nuova Igea Virtus), Kleis Bozhanaj (risoluzione anticipata, Modena), Mateo Scheffer Bracco (prestito, Ospitaletto), Leonardo Capezzi (definitivo, Sorrento), Manuel Cicconi (definitivo, Sampdoria),

CATANZARO

Acquisti: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Monopoli), Francesco Gatto (definitivo, Reggina), Tancredi Vella (definitivo, Roma), Gonçalo Esteves (definitivo, Udinese), Fellipe Jack (prestito, Como), Alphadjo Cissè (prestito, Milan)

Cessioni: Andrea Oliviero (prestito, ACR Messina), Giovanni Volpe (prestito, Giugliano), Nicolò Buso (prestito, Mantova), Gabriel Ardito (prestito, Siracusa), Marcello Piras (definitivo, Vis Pesaro), Davide Bettella (definitivo, Pescara), Alphadjo Cissé (risoluzione prestito, Hellas Verona), Gianluca Di Chiara (definitivo, Arezzo), Luca Pandolfi (definitivo, Avellino)

CESENA

Acquisti: Vittorio Magni (riscatto, Milan), Tommaso Corazza (prestito, Bologna), Alessandro Carlini (rientro prestito, Savoia)

Cessioni: Emanuele Adamo (definitivo, Spezia), Giovanni Perini (prestito, Arzignano), Siren Diao (risoluzione prestito, Atalanta), Alessandro Carlini (definitivo, Venezia), Jalen Blesa (definitivo, Rio Ave)

EMPOLI

Acquisti: Michele Tempre (risoluzione prestito, Pontedera), Simone Romagnoli (definitivo, Sampdoria), Antonio Candela (prestito, Spezia), Daniel Fila (prestito, Venezia), Luca Magnino (definitivo, Modena), Alessio Raballo Diaz (prestito, Torino)

Cessioni: Michele Tempre (prestito, Pistoiese), Luca Belardinelli (prestito, Reggiana), Lorenzo Tosto (prestito, Livorno)

FROSINONE

Acquisti: Antonio Fiori (prestito con obbligo, Mantova), Seydou Fini (prestito, Genoa)

Cessioni: Alen Sherri (risoluzione prestito, Cagliari), Alessandro Selvini (prestito, Forlì), Adrian Raychev (fine prestito, Pisa), Davide Biraschi (prestito, Fatih Karagumruk), Victor Hegelund (risoluzione)

JUVE STABIA

Acquisti: Matheus Luz Priveato Dos Santos (definitivo, Saluzzo), Kevin Zeroli (prestito, Milan), Christian Dalle Mura (definitivo, Cosenza), Emanuele Torrasi (definitivo, Perugia), Manuel Ricciardi (prestito, Cosenza), Sheriff Kassama (prestito, Trento), Salim Diakité (prestito, Palermo), Marco Meli (risoluzione prestito, Arezzo), Daniel Perin (definitivo, Treviso), Alvin Okoro (prestito, Venezia)

Cessioni: Federico Zuccon (risoluzione prestito, Atalanta), Filippo Reale (risoluzione prestito, Roma), Giacomo Stabile (risoluzione prestito, Inter), Giacomo De Pieri (risoluzione prestito, Inter), Edoardo Duca (prestito, Lecco), Matteo Baldi (prestito, Torres), Tomi Petrovic (prestito, Pergolettese), Marco Ruggero (definitivo, Spezia), Kevin Piscopo (prestito con obbligo di riscatto, Bari), Marco Meli (prestito, Crotone), Daniel Perin (prestito, Treviso), Aaron Ciammaglichella (risoluzione prestito, Torino)

MANTOVA

Acquisti: Francesco Bardi (prestito, Palermo), Federico Zuccon (prestito, Atalanta), Ante Vukovic (prestito, Pisa), Nicolò Buso (prestito, Catanzaro), Côme Bianay Balcot (prestito, Torino), Tiago Goncalves (prestito, Újpest), Konstantinos Chrysopoulos (prestito, AEK Atene), Rachid Kouda (prestito, Parma), Fahem Benaissa (prestito, Casa Pia), Junior Ligue (prestito, Venezia), Andrea Meroni (prestito, Bari), Alì Bina Dembélé (prestito, Torino)

Cessioni: Federico Botti (risoluzione), Francesco Galuppini (definitivo, Ascoli), Zan Majer (prestito con obbligo, Ternana), Antonio Fiori (prestito con obbligo, Frosinone), Senan Michael Mullen (risoluzione prestito, Torino), Giacomo Fedel (prestito con diritto di riscatto, Monopoli), Federico Artioli (prestito, Bari), Valerio Mantovani (definitivo, Bari), Cristiano Bani (definitivo, Ravenna)

MODENA

Acquisti: Abdullah Laidani (definitivo, FC Wil), Manuel De Luca (prestito, Cremonese), Kleis Bozhanaj (risoluzione anticipata, Carrarese), Giuseppe Ambrosino (prestito, Napoli), Yanis Massolin (prestito, Inter), Antonio Imputato (definitivo, Monopoli), Ousmane Niang (rientro prestito, Gubbio)

Cessioni: Antonio Pergreffi (ritiro), Kleis Bozhanaj (prestito con obbligo, Reggiana), Fabio Ponsi (definitivo, Catrania), Giuseppe Caso (prestito con diritto di riscatto, Monza), Francesco Di Mariano (definitivo, Padova), Luca Magnino (definitivo, Empoli), Edoardo Olivieri (prestito, Campobasso), Yanis Massolin (definitivo, Inter)

MONZA

Acquisti: Hernani (definitivo, Parma), Giuseppe Caso (prestito con diritto di riscatto, Modena), Solomon Loubao (definitivo, Sochaux-Montbèliard), Patrick Cutrone (prestito, Como)

Cessioni: Kevin Zeroli (risoluzione prestito, Milan), Armando Izzo (definitivo, Avellino), Solomon Loubao (prestito, Sochaux-Montbèliard), Gianluca Caprari (definitivo, Padova)

PADOVA

Acquisti: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Trento), Gianluca Caprari (definitivo, Monza), Francesco Di Mariano (definitivo, Modena), Enrico Silletti (definitivo, Team Altamura), Giovanni Giunti (definitivo, Perugia), Diego Marcolini (definitivo, Trapani)

Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (prestito, Paganese), Enrico Silletti (prestito, Team Altamura), Daniele Baselli (definitivo, Chievo Verona),Diego Marcolini (prestito, Trapani)

PALERMO

Acquisti: Giangiacomo Magnani (risoluzione prestito, Reggiana), Francesco Di Bartolo (risoluzione prestito, Nuova Sondrio), Dennis Johnsen (definitivo, Cremonese), Maxim Schirliu (definitivo, Vis Pesaro), Rui Modesto (prestito, Udinese)

Cessioni: Francesco Bardi (prestito, Mantova), Matteo Brunori (prestito, Sampdoria), Salvatore Di Mitri (prestito, Trapani), Michele Avella (definitivo, Guidonia Montecelio), Salim Diakité (prestito, Juve Stabia)

PESCARA

Acquisti: Davide Bettella (definitivo, Catanzaro), Gaston Brugman (svincolato), Lorenzo Insigne (svincolato), Gennaro Acampora (svincolato), Mouhamed Lamine Fanne Dabo (prestito, Pescara), Andrea Cagnano (prestito, Avellino), Giorgio Altare (prestito, Venezia), Flavio Russo (prestito, Sassuolo)

Cessioni: Niccolò Squizzato (definitivo, Virtus Entella), Alessandro Vinciguerra (risoluzione prestito, Cagliari), Gianmarco Cangiano (prestito, Foggia), Matteo Dagasso (definitivo, Venezia), Davide Giannini (prestito, Pineto), Tommaso Corazza (risoluzione prestito, Bologna), Riccardo Tonin (prestito, Sudtirol), Tommaso Corazza (risoluzione prestito, Bologna), Lorenzo Sgarbi (risoluzione prestito, Napoli), Riccardo Brosco (definitivo, Foggia), Erdis Kraja (prestito, Pineto)

REGGIANA

Acquisti: Martin Eduardo Suarez (svincolato), Lucas Pasquoto (definitivo, Avai FC), Luca Belardinelli (prestito, Empoli), Kleis Bozhanaj (prestito con obbligo, Modena), Alessandro Pavanati (prestito, Hellas Verona), Francesco Vicari (prestito, Bari), Lucas Marcon (definitivo, Avai), Adam Sosna (prestito, Juventus), Pietro Pinelli (prestito, Lazio), Matteo Cardinali (definitivo, Cittadella), Alessandro Micai (definitivo, Cluj), Joey Zwaan (definitivo, svincolato), Mateus Lusuardi (prestito, Pisa), Tommaso Fumagalli (prestito, Virtus Entella)

Cessioni: Damiano Basili (prestito, Lecco), Tomas Lepri (prestito, Sambenedettese), Giangiacomo Magnani (risoluzione prestito, Palermo), Manuel Marras (definitivo, Union Brescia), Elayis Tavsan (risoluzione prestito, Hellas Verona), Leo Stulac (svincolato), Edoardo Motta (definitivo, Lazio), Gianluca Saro (risoluzione prestito, Cremonese), Oliver Urso (prestito, Lecco)

SAMPDORIA

Acquisti: Matteo Brunori (prestito, Palermo), Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Spezia), Tjas Begic (prestito, Parma), Tommaso Martinelli (prestito, Fiorentina), Andrei Coubis (definitivo, Milan), Matteo Palma (prestito, Udinese), Mattia Viti (prestito, Nizza), Alessandro Di Pardo (definitivo, Cagliari), Manuel Cicconi (definitivo, Carrarese), Edoardo Soleri (prestito, Spezia), Nicholas Pierini (definitivo, Sassuolo)

Cessioni: Estanis Pedrola (prestito, Las Palmas), Andrei Coubis (prestito, Universitatea Cluj), Victor Narro (prestito, Real Murcia), Lorenzo Malagrida (definitivo, Livorno), Marvin Cuni (fine prestito, Rubin Kazan), Simone Romagnoli (definitivo, Empoli), Leonardo Benedetti (definitivo, Virtus Entella), Nikolas Ioannou (definitivo, Pafos), Alessandro Bellemo (prestito, Spezia), Stefano Girelli (prestito, Casertana), Giorgio Altare (risoluzione prestito, Venezia)

SPEZIA

Acquisti: Leonardo Sernicola (prestito, Cremonese), Boris Radunovic (prestito, Cagliari), Emanuele Adamo (definitivo, Cesena), Mattia Valoti (definitivo, Cremonese), Alessandro Romano (prestito, Roma), Giovanni Bonfanti (prestito, Atalanta), Marco Ruggero (definitivo, Reggiana), Laurs Skjellerup (prestito, Sassuolo), Alessandro Bellemo (prestito, Sampdoria), Mirko Antonucci (rientro prestito, Bari)

Cessioni: Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Sampdoria), Andrea Cistana (prestito, Bari), Vittorio Chiabotto (prestito, Treviso), Pietro Candelari (prestito, Trento), Matteo Onofri (prestito, Forlì), Tio Cipot (definitivo, NK Maribor), Rachid Kouda (prestito, Parma), Przemyslaw Wisniewski (definitivo, Widzew Lodz), Antonio Candela (prestito, Empoli), Fellipe Jack (risoluzione prestito, Como), Edoardo Soleri (prestito, Sampdoria), Mattia Benvenuto (prestito, Carpi), Mirko Antonucci (prestito, Salernitana)

SUDTIROL

Acquisti: Simone Verdi (definitivo, Como), Marco Frigerio (definitivo, Lecco), Domen Crnigoj (definitivo, Triestina), Alessio Cragno (svincolato), Alessandro Vimercati (risoluzione prestito, Picerno), Riccardo Tonin (prestito, Pescara), Daniele Borra (definitivo, Ravenna)

Cessioni: Jonathan Italeng (fine prestito, Atalanta), Alessandro Mallamo (prestito con diritto di opzione e obbligo, SudTirol), Alessandro Vimercati (prestito, Trapani), Manuel Leto (risoluzione prestito, Atalanta), Giacomo Poluzzi (definitivo, Ravenna)

VENEZIA

Acquisti: Marko Farji (definitivo, Stromsgodset), Simone Panada (definitivo, Atalanta), Matteo Dagasso (definitivo, Pescara), Simone Ascione (rientro prestito, Vis Pesaro), Junior Ligue (definitivo, FC Zürich), Lion Lauberbach (definitivo, Mechelen), Mouhamed Lamine Fanne Dabo (definitivo, Luton Town FC), Alvin Okoro (rientro prestito, Juventus NG), Giorgio Altare (rientro prestito, Sampdoria), Alessandro Carlini (definitivo, Cesena)

Cessioni: Marco Ladisa (prestito, Trento), Simone Panada (prestito, Atalanta), Cheick Conde (prestito, Blau-Weiss Linz), Simone Ascione (prestito, Triestina), Daniel Fila (prestito, Venezia), Junior Ligue (prestito, Mantova), Mouhamed Lamine Fanne Dabo (prestito, Pescara), Saad El Haddad (prestito, Pineto), Alvin Okoro (prestito, Juve Stabia), Giorgio Altare (prestito, Pescara)