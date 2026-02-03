TMW Roma, ora il rinnovo di Celik: per il turco è la priorità. Ma serve... L'offerta

Finito il mercato di riparazione di gennaio, è già tempo di guardare al futuro per le formazioni di Serie A. E tra le priorità ci sono chiaramente le scadenze di contratto perché i calciatori che vedranno i rispettivi accordi terminare nell'estate del 2026, sono ora liberi di firmare un contratto con un altro club in regime di svincolo. Una corsa contro il tempo, per le società ritardatarie o per quelle che ancora non hanno ricevuto una risposta affermativa. E' certamente in mezzo al guado il caso che riguarda Zeki Celik e la Roma.

Il turco è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. Fludificante di destra, lo 'spostamento' di Wesley sull'altro out ha reso il Nazionale di Vincenzo Montella un uomo imprescindibile per il tecnico di Grugliasco. E la situazione rinnovo? Molto chiara.

Sul tavolo c'è una bozza di proposta, un pour parler informale per un triennale. Per Celik il rinnovo con la Roma è la priorità, non ha ancora ascoltato (ma presto dovrà farlo) le proposte della Premier League, su tutte quella del Liverpool. E la Roma? Ancora non ha fatto un'offerta ufficiale. Il tempo stringe, il giocatore attende ma non c'è ancora molto spazio per le trattative...