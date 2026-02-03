Lazio, caso Romagnoli: il difensore si allena da solo a Formello. Si attendono le mosse di Lotito

Tiene sempre banco in casa Lazio la vicenda legata ad Alessio Romagnoli. Sono stati giorni concitati gli ultimi di mercato con il giocatore che sembrava ormai destinato a lasciare la Capitale per approdare all'Al Sadd di Roberto Mancinil. Alla fine il presidente Lotito ha fatto dietrofront riaprendo di nuovo le polemiche che avevano fatto seguito al di scorso rinnovo non ancora arrivato.

Nella giornata di ieri, l'agente del giocatore ha parlato di una richiesta da parte del club della capitale di rinunciare a tre mensilità sottolineando poi come il giocatore andrà in scadenza nel 2027 e come non ci siano le condizioni per proseguire ancora insieme. Situazione quindi non facile che andrà valutata in estate. Il numero uno biancoceleste per ora non ha replicato alle parole di Enzo Raiola anche se, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe partita l'opera diplomatica per cercar di non arrivare ad una rottura definitiva.

Intanto il ragazzo ieri si è allenato da solo a Formello ma la tensione ovviamente c'è e rimane. La volontà sarebbe quella di provare ad arrivare ad un chiarimento affinché il centrale possa tornare in campo visti anche i pochi elementi che in quel ruolo Maurizio Sarri ha. E non può certo permettersi un Romagnoli fuori rosa.