Inter, occhi su Dennis Seimen: lo Stoccarda valuta il portiere 25-30 milioni

L'Inter guarda anche al futuro per quanto riguarda il reparto portieri e tra i profili finiti sotto osservazione c'è quello di Dennis Seimen, giovane estremo difensore dello Stoccarda. Il classe 2005, appena ventenne e già nel giro della Nazionale Under 21 tedesca, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo.

Secondo quanto riportato da CaughtOffside, i nerazzurri stanno monitorando la crescita del portiere, ma non sono gli unici ad averlo inserito nella propria lista di osservati. Anche Manchester United e Atletico Madrid seguono infatti con attenzione il percorso del giovane tedesco, valutandone le potenzialità in prospettiva.

Quattro presenze con la Germania Under 21

Seimen ha già collezionato quattro presenze con la Germania Under 21 e anche per questo motivo la strada per arrivare al giocatore non si preannuncia semplice. Lo Stoccarda considera Seimen un elemento centrale per i propri piani tanto da averlo legato contrattualmente fino al giugno 2029.

Lo Stoccarda chiede 25-30 milioni

Proprio la durata dell'accordo garantisce allo Stoccarda una posizione di forza in un'eventuale trattativa. La valutazione del cartellino oscilla, infatti, tra i 25 e i 30 milioni di euro.