Scozia, i convocati: riecco McTominay con Che Adams, insieme ad altri 4 italiani

Sebastien Pocognoli ha diramato la lista dei convocati della Scozia per l'ultimo ciclo di impegni del 2026, per le sfide contro Macedonia del Nord e Svizzera ormai all'orizzonte nel mese di novembre e validi per la Nations League.

Il gruppo ritrova due elementi di fondamentale importanza e della Serie A: Scott McTominay, di ritorno a disposizione dopo essersi sottoposto con successo a un intervento al cuore, insieme a Ché Adams, pronto a rinforzare il reparto avanzato dopo aver saltato lo scorso raduno per infortunio. Da evidenziare la presenza di altri giocatori "italiani" come Patterson del Torino - compagno di squadra di Adams - oltre a Ferguson del Bologna e Gilmour (Napoli). Infine, conservatissimo anche Kieron Bowie, proprietà Sassuolo.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford City).

Difensori: Luis Binks (Brondby), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson* (Torino), James Penrice (Rangers), Andy Robertson (Tottenham), Kieran Tierney (Celtic), Stephen Welsh (Swansea City).

Centrocampisti: Ryan Christie (AFC Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Josh McPake (Heart of Midlothian), Scott McTominay (Napoli), Kristi Montgomery (Blackburn Rovers).

Attaccanti: Ché Adams (Torino), Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Siviglia).