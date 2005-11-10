Frosinone, bomber Raimondo sommerso d'affetto dopo l'infortunio: "Torno presto"

Aveva ragione Alvini ad essere preoccupato: è arrivato ieri l'esito degli esami per lo stop di Antonio Raimondo, che dovrà portare pazienza per almeno un mese fermo ai box. Uscito in stampelle dalla sfida contro il Torino ha riportato una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra.

"Grazie a tutti per i messaggi, torno presto", il messaggio scritto dall'attaccante dai propri canali social. Otto gol nelle prime 10 gare in questo campionato per lui, più una rete in Coppa Italia. Che sia fra i tifosi del Frosinone, quelli del Bologna - club proprietario del suo cartellino - o magari per chi è appassionato di fantacalcio, Raimondo ha conquistato tanti nuovi estimatori che lo aspettano dopo la guarigione. Magari anche il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, che non potrà ovviamente regalargli una sorpresa in questa sosta di novembre.

Raimondo fuori almeno un mese

I tempi di recupero stimati, secondo quanto raccolto, si aggirano tra il mese e il mese e mezzo. Raimondo salterà quindi certamente le prossime tre gare di campionato contro Cagliari, Milan e Parma. Lo staff medico valuterà passo dopo passo l’evoluzione dell’infortunio e la risposta al percorso riabilitativo, già iniziato nelle scorse ore. L’obiettivo più ottimistico porta alla sfida contro l’Inter del 5 dicembre; in alternativa, il rientro potrebbe slittare alla successiva trasferta di Udine, in programma l’11 dicembre.