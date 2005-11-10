Due volte Cunha in 3 minuti e Roma incredibilmente sotto a Old Trafford: 3-2 all'86'

Doppia doccia freddissima per la Roma all'83' e all'86'. Gol del momentaneo pareggio e del vantaggio del Manchester United con Cunha che ha sfruttato una doppia ingenuità clamorosa di Balerdi, soprattutto sul 2-2, trovando due gol in tre minuti che di stanno consentendo di essere incredibilmente in vantaggio. 3-2 United a meno di cinque minuti dalla fine.