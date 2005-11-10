Monza, Varela fa gola al anche Borussia Dortmund: la lista degli estimatori è infinita

Nove gol nelle prime nove partite di Serie A. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi presentazione l'impatto di Gustavo Varela con la maglia del Monza. L'attaccante portoghese, classe 2005, arrivato in Brianza dal Benfica nell'estate 2026, si è imposto rapidamente come una delle rivelazioni più interessanti del campionato, attirando l'attenzione di numerosi osservatori internazionali. Tra questi ci sono anche quelli di Borussia Dortmund e RB Lipsia, due società tedesche da sempre attente ai giovani talenti offensivi.

Secondo quanto riportato da fussball-news.de, entrambi i club di Bundesliga stanno monitorando con attenzione la crescita del centravanti, protagonista di un avvio di stagione ben oltre le aspettative.

Dortmund e Lipsia, ma la concorrenza è folta

La corsa a Varela, però, è tutt'altro che ristretta alle due società tedesche. L'interesse più consistente arriverebbe dalla Premier League, dove diversi club avrebbero già iniziato a raccogliere informazioni sul giocatore. In particolare, Chelsea e Arsenal lo avrebbero osservato dal vivo in più occasioni, concentrando le proprie valutazioni soprattutto sulla crescita fisica e sulle capacità realizzative. Nella lista delle società interessate figurano anche Tottenham, Newcastle United, Brighton, Brentford e Fulham. Non manca, inoltre, l'attenzione della Liga, con l'Atletico Madrid che segue la situazione.