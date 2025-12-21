In tanti lo avrebbero voluto, tranne la dirigenza. Milan su altri due nomi

In tantissimi tra i tifosi lo avrebbero voluto, ma alla fine la dirigenza ha deciso di non affondare: è ufficiale, infatti, l'acquisto da parte del Porto di Thiago Silva. Come comunicato sui propri profili sociali, il difensore brasiliano è diventato un nuovo giocatore bianco azzurro. Niente da fare quindi per i rossoneri e Massimiliano Allegri che aveva chiesto l'acquisto dell'ex 33 rossonero.

Profilo

Ha incontrato, però, le resistenze della dirigenza, che vuole puntare su un altro tipo di profilo: serve un difensore duttile, capace di giocare sia da centrale che da braccetto, possibilmente in prestito o comunque a costi contenuti. La retroguardia titolare non sarà modificata: Tomori, Gabbia e Pavlovic, soprattutto nei big match, stanno dando ampie garanzie e, per quest'anno, potrebbe essere consigliabile non mettere mani alla filastrocca.

I nomi

Né De Winter né Odogu, però, danno le dovute garanzie come alternative. Di conseguenza, si sta cercando uomini di esperienza pronti subito: occhi puntati su Joe Gomez del Liverpool e Axel Disasi del Chelsea. Si valutano, insomma, profili giovani o già rodati in Serie A ed Europa, funzionali al sistema di Allegri e utili per allungare le rotazione senza appesantire troppo il bilancio. Un'operazione di equilibrio, più che di nome, per completare il mosaico rossonero in vista della seconda parte di stagione.