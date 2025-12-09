Inter, San Siro sarà occupato per i quarti di Coppa Italia: i nerazzurri giocheranno a Monza

Come ormai noto da tempo, Inter e Milan dovranno rinunciare al Meazza per qualche settimana all'inizio del 2026. Il motivo è facilmente deducibile ed è legato ovviamente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si terrà il 6 febbraio. Di conseguenza le società dovranno traslocare altrove: i rossoneri voleranno in Australia per giocare il turno con il Como, i nerazzurri invece saranno impegnati nei quarti di Coppa Italia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il 4 o l'11 di febbraio l'Inter, chiunque sia il suo avversario, Roma o Torino, dovrebbe scendere in campo a pochi chilometri da San Siro, all'U-Power Stadium di Monza, impianto che già abitualmente è la casa dell'Under 23 di Stefano Vecchi. L'incastro appare scontato ed è l'opzione più probabile, malgrado ci sia comunque una criticità legata alla capienza: troppo pochi i 17.102 posti a disposizione.

Intanto oggi Cristian Chivu pensa al Liverpool: "Io non mi fido del momento complicato, hanno giocatori in grado di superare qualsiasi momento e una rosa in grado di essere all'altezza di questa competizione. Poi parliamo del Liverpool che è una delle squadre più titolate e importanti del calcio mondiale, quindi sappiamo che non sarà facile. Sappiamo delle difficoltà che questa competizione ci dà quando affrontiamo squadre come questa".