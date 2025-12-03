Cagliari, Pavoletti: "Esposito importante, ma abbiamo tanti talenti qui"

L'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d'inizio del match di Coppa Italia contro il Napoli.

L'esperto centravanti rossoblù ha parlato di Sebastiano Esposito e della squadra scelta dal 1': "Seba è un giocatore forte, lo stiamo coccolando e gli stiamo tirando le orecchie. Lui capisce quanto sia importante per la squadra, ma non è l'unico, abbiamo tanti talenti in squadra e secondo me una bella prestazione oggi può darci una mano anche in campionato".