Cagliari, Pavoletti: "Esposito importante, ma abbiamo tanti talenti qui"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d'inizio del match di Coppa Italia contro il Napoli.
L'esperto centravanti rossoblù ha parlato di Sebastiano Esposito e della squadra scelta dal 1': "Seba è un giocatore forte, lo stiamo coccolando e gli stiamo tirando le orecchie. Lui capisce quanto sia importante per la squadra, ma non è l'unico, abbiamo tanti talenti in squadra e secondo me una bella prestazione oggi può darci una mano anche in campionato".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Ora in radio
18:35Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
La protesi peniena, la 'barricata' a Formello, lo scontro con Lotito: tutte le verità di Juan Bernabé
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile