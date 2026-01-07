Inter, si rivede anche Acerbi a Parma: non giocava da un mese. Riecco anche Bonny
TUTTO mercato WEB
Segui qui Parma-Inter nella live testuale di TuttoMercatoWeb.com
Nel finale della gara contro il Parma, Cristian Chivu ha mandato in campo per l'Inter anche Francesco Acerbi a pochi minuti dalla fine. Non giocava dalla sfida persa contro il Liverpool, del 9 dicembre. Torna anche Bonny, rientrato anche lui da un infortunio. I due hanno rilevato rispettivamente Luis Henrique e Lautaro Martinez.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile