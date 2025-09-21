Inter, si rivede in campo Luis Henrique: "Ho lavorato tanto per trovare spazio"
L'esterno dell'Inter, Luis Henrique, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo. Il brasiliano ha dato il suo apporto entrando nel corso del secondo tempo.
Sensazioni per questa partita?
"Abbiamo centrato una vittoria molto importante. Sono molto contento, anche a livello personale: ho lavorato tanto in queste settimane per questi momenti".
Chivu cosa ti ha detto?
"Mi ha detto di giocare con calma nei minuti che avevo a disposizione. L'importante è lavorare e farsi trovare pronti"
