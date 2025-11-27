Josep Martinez sarà il secondo all'Inter oppure vorrà cambiare aria a giugno?

Josep Martinez è stato preso un anno fa per metterlo in competizione con Yann Sommer, ma finora non è stato in grado di avere la meglio. Al netto della disavventura capitata alla guida della sua auto, il portiere non è riuscito a lasciare il segno all'Inter e, probabilmente, in estate dovrà pensare a cosa fare per la sua carriera. La possibilità di rimanere in nerazzurro c'è, ma il rischio è che venga preso un altro portiere e che gli venga consegnata la casacca da titolare, per poi non lasciarla più.

Cercando di proteggere Sommer, il tecnico Christian Chivu ha parlato dei prossimi mesi, dove lo spagnolo potrà essere protagonista. "Devo difendere i miei giocatori perché ne ho 22 a disposizione e sono tutti bravi, tutti meritano di giocare nell'Inter. Qualcuno chiede se un giocatore parte titolare o subentra: ho letto ultimamente la filosofia di Arteta, tra quelli che iniziano e quelli che finiscono la partita. Nel calcio di oggi è così. Per il portiere è diverso, ma Josep Martinez le sue opportunità le avrà. Ha vissuto un momento difficile il mese scorso, prima o poi toccherà anche a lui quando si sentirà pronto".

La sensazione è che la scelta non sia diversa. Martinez è stato acquistato nel 2024 e finora ha raccolto solamente dodici presenze in tutte le competizioni.