Inter, Sommer: "Abbiamo una settimana intera per lavorare, testa all'Atalanta"

Dopo la sconfitta di misura nel derby contro il Milan, il portiere dell’Inter Yann Sommer ha analizzato così la sfida ai microfoni di Inter TV, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà offensive della squadra nerazzurra.

“Abbiamo avuto poca creatività con il pallone e ci sono mancate vere occasioni da gol - ha esordito l’estremo difensore svizzero -. Purtroppo subiamo una rete che fa male. Devo rivedere ancora gli episodi, ma penso che le opportunità per segnare l’1-1 le abbiamo avute: oggi però ci è mancato il gol”.

Sommer non nasconde la delusione per il risultato, sottolineando quanto una sconfitta nel derby abbia sempre un peso particolare. “Fa male perdere una partita così, ma dobbiamo restare calmi e lucidi. Adesso possiamo prepararci al meglio per la prossima sfida”.

Il riferimento è alla gara contro l’Atalanta, che rappresenta il prossimo impegno di campionato. “Abbiamo una settimana intera per lavorare. In classifica restano sette punti di vantaggio e ora la cosa più importante è concentrarsi sulla prossima partita”, ha aggiunto.

Il portiere nerazzurro ha poi commentato anche l’impatto delle assenze, che hanno condizionato la squadra nel derby. “Pesano molto. Per qualsiasi squadra è difficile quando mancano giocatori importanti. Però non possiamo cambiare questa situazione: abbiamo una rosa forte, con tante qualità, e dobbiamo guardare avanti. Speriamo di recuperare qualcuno per la prossima gara”, ha concluso.