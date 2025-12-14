Started from the bottom, now we’re here: Bartesaghi dalla Serie D a protagonista del Milan

Il mondo del Milan non può certamente essere soddisfatto in toto di quanto visto oggi all'ora di pranzo, visto che i rossoneri hanno finito per vanificare la bella rimonta messa in piedi tra fine del primo tempo e inizio del secondo, subendo il 2-2 di Lauriente che ha permesso al Sassuolo di uscire imbattuto da San Siro.

La nota positiva del Milan però non può che chiamarsi Davide Bartesaghi. Siamo infatti certi che, al netto dell'amarezza per la vittoria sfumata, l'esterno classe 2005 del Diavolo ricorderà per tutta la vita questa partita. Se infatti il primo gol in Serie A è indimenticabile per chiunque, figuriamoci quello scenario in cui ne fai due, lo stesso giorno.

La parabola di Bartesaghi, tra l'altro, è anche decisamente particolare visto che è passato nell'arco di pochi mesi dall'essere un calciatore di Serie C, retrocesso in D con il Milan Futuro, a ergersi tra i protagonisti e le certezze dell'Allegri 2.0, del quale è una delle intuizioni più fulgide. Bartesaghi aveva già esordito nella prima squadra del Milan con Fonseca allenatore, ma solo in questa prima parte di stagione con il tecnico livornese ha ricevuto la fiducia necessaria per diventare un titolare in pianta stabile. Grazie a questa scoperta, le difficoltà di adattamento di Estupinan in rossonero hanno finito per non pesare.