Live TMW Inter, Sucic: "Abbiamo migliorato molto come squadra, ma dobbiamo combattere"

L'Inter batte il Torino 5-0 e parte bene nel suo esordio in Serie A davanti al pubblico di San Siro. Nel post partita nella sala stampa del Giuseppe Meazza è intervenuto in conferenza il centrocampista dell’Inter Petar Sucic, autore dell'assist del 2-0 e tra i più applauditi nell'undici di Cristian Chivu.

Come si sente dopo questi primi mesi di lavoro in Italia?

"Abbiamo migliorato molto come squadra. Non parlo di me ma della squadra nel suo insieme, possiamo sicuramente migliorare anche se la vittoria per 5-0 è molto importante".

Contento di essere titolare?

"Sicuramente sono felice come lo sarebbe qualunque giocatore ma è solo la prima partita e dobbiamo combattere per tante partite. Proverò a giocare più spesso. Vogliamo vincere trofei, ma questo è solo il primo match".