La Juventus riparte con Spalletti in panchina. La prima pagina di QS: "La grande sfida"

"La grande sfida di Spalletti" è il titolo che comanda oggi la prima pagina di QS, dedicata allo sbarco nella Torino bianconera dell'ex ct della Nazionale con un recente passato anche sulle panchine di Roma, Inter e Napoli: "Juve, ecco la firma: un nuovo modulo per tornare al top".

Di spalla si parla anche dell'Inter tra l'esplosione di Petar Sucic e il rientro in gruppo di Marcus Thuram ("Sucic, classe e maturità da futuro big. Thuram rientra") ma anche degli ultimi sviluppi sul progetto Super League ("Real Madrid e Superlega: 'La Uefa ci deve 4 miliardi'"). Nel taglio basso, invece, il focus è sul momento d'oro della Cremonese e del Como ("Cremonese e Como ad alta quota. Sogni d'Europa alla prova delle 'grandi'") e sul punto dell'infermeria in casa Milan, dove nelle ultime ore sono aumentati i problemi in attacco in vista della sfida del weekend contro la Roma, con gli stop di Rafael Leao e Santiago Gimenez che ora risultano in forte dubbio per il big match di San Siro: ("Sos del Diavolo: Leao e Gimenez restano ai box").