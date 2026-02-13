Icardi da record, stacca Yilmaz e punta la Juventus: "Pronti ad affrontarli"

Tripletta di Mauro Icardi nel 5-1 rifilato dal Galatasaray all'Eyupspor, nella gara valida per la 22^ giornata della Super Lig turca. Con queste reti l'ex centravanti dell'Inter si è portato a quota 47 gol con il suo club, ovvero 3 in più rispetto a Burak Yilmaz, che fino a qualche settimana fa era il massimo bomber della storia del club.

Al termine della partita odierna Maurito ha anche mandato un messaggio alla prossima rivale in Champions, la Juventus: "L'obiettivo della squadra è quello di vincere, sono contento dei miei gol, ma il mio compito è quello di segnare. Abbiamo iniziato molto bene la gara di oggi, abbiamo preso sul serio l'avversario e abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Il gol di Yunus è arrivato presto, è stata una bella partita da parte nostra dopo che loro sono rimasti in 10. Abbiamo dimostrato di essere pronti per la Juventus".

"Come attaccante il tuo obiettivo è sempre battere i record. Sono molto contento del mio nuovo record. Ci sono riuscito in quattro anni. Sono onorato di segnare i gol per questo club. Sono molto felice che queste storie si stiano aggiungendo alla storia gloriosa del Galatasaray. L'amore dei tifosi per me è meraviglioso. Vengono scritte canzoni e cori per ogni giocatore ed è bellissimo, cerchiamo di ripagarli. Ho avuto quattro anni fantastici qui. Sono incredibilmente felice per la squadra e per me stesso".