Inter-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Cocchi dal 1', la scelta su Thuram. Sorpresa di Baroni
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia (chi passa in semifinale poi sfiderà la vincente di Napoli-Como). Lato nerazzurri, Cristian Chivu opta per lanciare dal primo minuto due giovanissimi come Kamate e Cocchi come esterni a tutta fascia nel centrocampo a cinque composto da Frattesi-Mkhitaryan-Diouf. Linea a tre in difesa con il ritorno dal primo minuto di Acerbi, De Vrij e Carlos Augusto i suoi braccetti, in protezione di Josep Martinez. In avanti invece spazio a Bonny - e non Pio Esposito - in coppia insieme a Marcus Thuram. Fuori Lautaro Martinez e Bastoni, ma resta folta di talenti del vivaio nerazzurro la panchina di Chivu.
Passando ai granata, coach Marco Baroni opta per lanciare subito dal primo minuto Kulenovic insieme a Nije in attacco, presente Vlasic - uomo più in forma al momento del Toro - dall'inizio con il neo arrivato Prati in regia e Anjorin, Pedersen-Obrador sui binari laterali. Anche in questo caso difesa a tre con il nuovo ingaggio in prestito Marianucci in compagnia di Coco e Tameze, in porta c'è Paleari.
Di seguito le scelte dei rispettivi allenatori:
INTER (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny.
A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Pio Esposito, Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Obrador; Nije, Kulenovic.
A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata.
Allenatore: Marco Baroni.