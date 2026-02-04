Al Sassuolo su dritta di De Zerbi: il doppio colpo neroverde dal Marsiglia delle ultime ore

Sono passate circa quarantott'ore dalla fine del calciomercato di gennaio 2026 e, almeno fino a che non sarà il campo e i suoi esiti a tornare a prendersi il centro della scena nella discussione calcistica italiana, questi sono i giorni dei bilanci e del nastro riavvolto all'indietro per capire come hanno lavorato le varie realtà coinvolte, per mettere insieme il tutto e valutare la mole di trasferimenti.

Guardando per esempio al Sassuolo, non può passare il doppio colpo completato dal Marsiglia da parte del club neroverde nelle ore conclusive della finestra di calciomercato invernale. Un profilo più esperto e pronto all'uso, il difensore laterale di piede mancino Ulisses Garcia, e un giovane talento da 10 milioni di euro di investimento che invece stuzzica più in prospettiva che non nell'immediatissimo, il guizzante trequartista teenager Darryl Bakola, protagonista tra l'altro del siparietto con firma in diretta tv.

Garcia e Bakola arrivano al Sassuolo entrambi dall'Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. E non è un caso, considerando il felice trascorso nei neroverdi del tecnico bresciano. Una buona parola l'ha messa lui, e non è neanche la prima, visto che il Sassuolo già in estate aveva guardato verso Marsiglia, assicurandosi il centrocampista Ismael Koné che si sta facendo notare come una delle migliori rivelazioni tra i neroverdi in questo primo scorcio di stagione del ritorno in Serie A. Tanto convincente è stato che il Sassuolo ha deciso di anticiparne il riscatto: l'auspicio di Carnevali e del club neroverde è che anche gli altri due presi dall'OM, quelli della sessione invernale, possano portare a questo tipo di ragionamenti.