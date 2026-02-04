Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Al Sassuolo su dritta di De Zerbi: il doppio colpo neroverde dal Marsiglia delle ultime ore

Al Sassuolo su dritta di De Zerbi: il doppio colpo neroverde dal Marsiglia delle ultime oreTUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 21:15Serie A
Dimitri Conti

Sono passate circa quarantott'ore dalla fine del calciomercato di gennaio 2026 e, almeno fino a che non sarà il campo e i suoi esiti a tornare a prendersi il centro della scena nella discussione calcistica italiana, questi sono i giorni dei bilanci e del nastro riavvolto all'indietro per capire come hanno lavorato le varie realtà coinvolte, per mettere insieme il tutto e valutare la mole di trasferimenti.

Guardando per esempio al Sassuolo, non può passare il doppio colpo completato dal Marsiglia da parte del club neroverde nelle ore conclusive della finestra di calciomercato invernale. Un profilo più esperto e pronto all'uso, il difensore laterale di piede mancino Ulisses Garcia, e un giovane talento da 10 milioni di euro di investimento che invece stuzzica più in prospettiva che non nell'immediatissimo, il guizzante trequartista teenager Darryl Bakola, protagonista tra l'altro del siparietto con firma in diretta tv.

Garcia e Bakola arrivano al Sassuolo entrambi dall'Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. E non è un caso, considerando il felice trascorso nei neroverdi del tecnico bresciano. Una buona parola l'ha messa lui, e non è neanche la prima, visto che il Sassuolo già in estate aveva guardato verso Marsiglia, assicurandosi il centrocampista Ismael Koné che si sta facendo notare come una delle migliori rivelazioni tra i neroverdi in questo primo scorcio di stagione del ritorno in Serie A. Tanto convincente è stato che il Sassuolo ha deciso di anticiparne il riscatto: l'auspicio di Carnevali e del club neroverde è che anche gli altri due presi dall'OM, quelli della sessione invernale, possano portare a questo tipo di ragionamenti.

Articoli correlati
Pierini alla Samp. Parla il padre:" Occasione giusta per rilanciarsi e aiutare la... Pierini alla Samp. Parla il padre:" Occasione giusta per rilanciarsi e aiutare la squadra"
Inter, trasferta vietata? Biglietti ospiti a Sassuolo acquistabili ai non residenti... Inter, trasferta vietata? Biglietti ospiti a Sassuolo acquistabili ai non residenti in Lombardia
Pisa-Sassuolo, Tonolini a Open VAR: "Durosinmi in fuorigioco, altrimenti sarebbe... Pisa-Sassuolo, Tonolini a Open VAR: "Durosinmi in fuorigioco, altrimenti sarebbe stato rosso a Muric"
Altre notizie Serie A
De Siervo fa eco a Conte sui calendari intasati: "Sta diventando un Risiko impossibile"... TMWDe Siervo fa eco a Conte sui calendari intasati: "Sta diventando un Risiko impossibile"
Il Torino la riapre all'improvviso: stacco imperioso di Kulenovic, insegue l'Inter... Il Torino la riapre all'improvviso: stacco imperioso di Kulenovic, insegue l'Inter 1-2
Inter, problemi per Bonny: Chivu lo toglie dal campo. Entra Pio Esposito con Lautaro... Inter, problemi per Bonny: Chivu lo toglie dal campo. Entra Pio Esposito con Lautaro
Davis ricorda Lukaku? Il centravanti dell'Udinese: "Un onore, ma siamo molto differenti"... Davis ricorda Lukaku? Il centravanti dell'Udinese: "Un onore, ma siamo molto differenti"
Del Piero: "Scudetto Juve? Non c'è niente di scontato, anche quando le cose sembrano... TMWDel Piero: "Scudetto Juve? Non c'è niente di scontato, anche quando le cose sembrano stabili..."
Thuram si accende, Diouf di tap-in: l'Inter allunga 2-0 sul Torino e Chivu sorride... Thuram si accende, Diouf di tap-in: l'Inter allunga 2-0 sul Torino e Chivu sorride
Alla Fiorentina non è arrivato solo Paratici, parla De Siervo: le top news delle... Alla Fiorentina non è arrivato solo Paratici, parla De Siervo: le top news delle 22
Palladino e l'espulsione di Ahanor: "Non ci sarà nessuna multa, ha capito la leggerezza"... Palladino e l'espulsione di Ahanor: "Non ci sarà nessuna multa, ha capito la leggerezza"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
3 Mauro: "La Juve ha fatto bene a non prendere nessuno davanti. David ora è accettabile"
4 Allegri: "Ho messo quelli che stavano in piedi. Conte? Io dispiaciuto di non giocare la Champions"
5 Sabatini: "Lotito è il presidente delle grandi imprese che sbaglia sempre le piccole cose"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Immagine top news n.1 Inter, Marotta e il mercato: "Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosa"
Immagine top news n.2 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Immagine top news n.3 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
Immagine top news n.4 Verona, Zanzi: "Situazione di classifica difficile, ma nessuno alza bandiera bianca"
Immagine top news n.5 Petardo in Cremonese-Inter, ammenda da 50.000€ e diffida ai nerazzurri: il comunicato
Immagine top news n.6 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Immagine top news n.7 Il tifoso ferito ha perso due falangi. E non è lo stesso che ha lanciato il petardo ad Audero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.2 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.3 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.4 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il borsino della lotta per la zona Champions degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Siervo fa eco a Conte sui calendari intasati: "Sta diventando un Risiko impossibile"
Immagine news Serie A n.2 Il Torino la riapre all'improvviso: stacco imperioso di Kulenovic, insegue l'Inter 1-2
Immagine news Serie A n.3 Inter, problemi per Bonny: cambio forzato per Chivu. Entra Pio Esposito con Lautaro
Immagine news Serie A n.4 Davis ricorda Lukaku? Il centravanti dell'Udinese: "Un onore, ma siamo molto differenti"
Immagine news Serie A n.5 Del Piero: "Scudetto Juve? Non c'è niente di scontato, anche quando le cose sembrano stabili..."
Immagine news Serie A n.6 Thuram si accende, Diouf di tap-in: l'Inter allunga 2-0 sul Torino e Chivu sorride
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Pasciuti: "Tenuti stretti gli elementi più rappresentativi come Zanon. Qui c'è ambizione"
Immagine news Serie B n.2 Samp, Ferrari e Viti tornano in gruppo. Necessità di accertamenti alla spalla per Giordano
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Polito: "La squadra non doveva essere stravolta. Pontisso e Cissè? Bella scelta"
Immagine news Serie B n.4 Pierini alla Samp. Parla il padre:" Occasione giusta per rilanciarsi e aiutare la squadra"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Lovisa: "Leone è voluto restare qui. Sul mercato fatto più di quel che pensavamo"
Immagine news Serie B n.6 La Fiamma Olimpica arriva a Monza. Prima uscita pubblica per la presidente Crampsie
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Gaucci: "L'accordo con Verre domenica notte. Ladinetti ci aveva già scelti..."
Immagine news Serie C n.2 Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Immagine news Serie C n.3 Verre: "Ora penso solo a salvare il Perugia, poi quel che accadrà a giugno si vedrà"
Immagine news Serie C n.4 Verre, Ladinetti e Polizzi in coro: "Questo Perugia può salvarsi, valiamo più della classifica"
Immagine news Serie C n.5 Emmanuello è un nuovo giocatore del Pontedera. Vestirà la maglia numero 7
Immagine news Serie C n.6 Il Napoli apre le porte al Giugliano: oggi allenamento congiunto fra le due squadre
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.5 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano