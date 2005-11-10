Inter, tris al Feyenoord da record al De Kuip: solo altre due ci erano riuscite in Champions

Nessun problema di approccio, nessuna fragilità difensiva. Nella bolgia del De Kuip, uno degli stadi più caldi d'Europa, l'Inter di Cristian Chivu offre una prova di grande personalità e supera 3-0 il Feyenoord. I nerazzurri indirizzano immediatamente la partita con una splendida rete di Bisseck, prima di trovare il raddoppio già nel primo tempo grazie a Pio Esposito. A inizio ripresa arriva anche il tris firmato da Zielinski, autore di un gol di pregevole fattura. Una prestazione solida e convincente, nella quale spiccano anche le prove degli esterni Spence e Dimarco, particolarmente efficaci sulle rispettive corsie.

Inter nella storia: è la terza squadra a vincere con tre gol di scarto a Rotterdam

Il successo assume un significato particolare anche dal punto di vista statistico. L'Inter diventa infatti soltanto la terza squadra nella storia della Champions League capace di vincere in casa del Feyenoord con almeno tre reti di scarto. Prima dei nerazzurri ci erano riusciti il Manchester City nella stagione 2017/18, con un netto 4-0 firmato dalla doppietta di Stones e dai gol di Aguero e Gabriel Jesus, e il Bayer Leverkusen nel 2024, nella prima giornata della fase campionato.

Chivu ritrova solidità e protagonisti: brillano Esposito e gli esterni

Al di là del risultato, a colpire è soprattutto la gestione della partita da parte della squadra di Cristian Chivu. L'Inter non si lascia condizionare dall'atmosfera del De Kuip, mantiene equilibrio e colpisce con continuità senza concedersi inutili rischi. Il ritorno al gol di Pio Esposito rappresenta un'altra indicazione positiva, così come la crescita di Dimarco e l'ottima prestazione di Spence. Una serata nella quale i nerazzurri ritrovano efficacia offensiva e solidità difensiva, conquistando una vittoria che entra anche nei libri di storia della competizione.