Inter, un altro talento serbo? Kostov nel mirino, la Stella Rossa ha già fissato il prezzo

Tra i profili monitorati dall’Inter in chiave futura spunta con forza il nome di Vasilije Kostov, trequartista classe 2008 in forza alla Stella Rossa. Un talento già nel mirino di diversi club europei e per il quale, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe necessario un investimento superiore ai 20 milioni di euro.

Kostov è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio serbo: nonostante la giovane età, ha già messo insieme numeri di rilievo con la prima squadra, collezionando 13 gol e 7 assist in 37 presenze complessive. Numeri che spiegano l’interesse crescente nei suoi confronti e che hanno acceso i radar dei nerazzurri ormai da mesi.

L’Inter segue con attenzione la sua evoluzione, valutando se affondare il colpo già nelle prossime finestre di mercato. Si tratterebbe di un’operazione di prospettiva, ma anche di un investimento importante dal punto di vista economico.

La concorrenza non manca e la Stella Rossa, forte del valore del giocatore, non intende svenderlo. Per i nerazzurri, dunque, servirà una decisione chiara e un’offerta adeguata per portare a Milano uno dei giovani più promettenti del panorama balcanico.