L'ex Juve Padovano promuove Spalletti: "E' diventato il capopopolo. E' giusto credere in lui"

Michele Padovano promuove la mossa della Juventus di rinnovare il contratto a Luciano Spalletti. L'ex attaccante bianconero, intervistato dall'edizione odierna de La Stampa, ha parlato dell'allenatore toscano: "Se l’è meritato - ha esordito - perché ha sistemato le cose e nessuno può negarlo. Ora è diventato il capopopolo, conquistare i tifosi non era così semplice. Ma che sia o meno l’uomo giusto per costruire un ciclo lo scopriremo solo più avanti.

Quando? Quando avremo visto la Juve tornare a vincere lo scudetto o qualcosa di importante. Perché non dobbiamo mai dimenticarlo, la storia di questo club impone la ricerca del successo. Secondo me è giusto credere in Spalletti, ma con lucidità bisognerebbe anche ammettere che pure il quarto posto sarebbe troppo poco nel bilancio di questa stagione".

Padovano ha poi analizzato quali sono stati i fattori positivi portati da Spalletti: "Ha dato un’identità alla squadra con un gioco chiaro, anche spettacolare rispetto alla gestione Tudor. La Juve oggi è verticale, crea molte occasioni. E tutto questo genere entusiasmo. Poi ci sono state intuizioni importanti, basti pensare al salto di qualità avuto da McKennie. Però è troppo poco, la Juve deve tornare a essere una squadra da scudetto e così non lo è ancora".