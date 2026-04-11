Udinese, il punto sulla difesa: Kabesele e Kristensen verso il rinnovo, Solet caso delicato

L’Udinese vuole ripartire dalla solidità difensiva. Il lavoro del duo dirigenziale formato da Gianluca Nani e Gökhan Inler è già iniziato, con l’obiettivo di trattenere gli elementi chiave del reparto arretrato. Come riporta Tuttosport, il caso più delicato resta quello di Oumar Solet: il centrale, classe 2000, ha attirato l’interesse dell’Inter e di diversi club della Premier League. La sensazione è che a fine stagione possa lasciare il Friuli, con un futuro da definire tra Italia e Inghilterra.

Per questo motivo la società si sta muovendo per blindare gli altri protagonisti della retroguardia. Uno dei casi più significativi è quello di Christian Kabasele: nonostante i 35 anni, il difensore sta vivendo una stagione di grande continuità e si avvia a firmare un prolungamento fino al 2027. Una scelta naturale alla luce del rendimento, confermato anche nell’ultima gara contro il Como, in cui ha arginato con autorevolezza l’attacco lariano e in particolare Anastasios Douvikas.

Discorso simile per Thomas Kristensen: il difensore classe 2002 è cresciuto in modo esponenziale, attirando l’interesse di Milan e Olympique Lione. L’Udinese però ha già pronta la contromossa: un rinnovo fino al 2030 per tenere in Friuli un pilastro della difesa presente e futura.