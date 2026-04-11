Sassuolo, richieste per Pinamonti: ci sono i club esteri, ma occhio alla Roma (se resta Gasp)

C’è un centravanti italiano che sta segnando con continuità e che, nonostante questo, continua a guardare la Italia da lontano. È Andrea Pinamonti, grande protagonista della stagione del Sassuolo. La sua esclusione dai playoff per i Mondiali, nonostante le difficoltà offensive degli azzurri, ha fatto discutere. L’attaccante ha però risposto come meglio sa fare: con i gol. L’ultimo, una gran girata contro il Cagliari, ha regalato altri tre punti pesanti ai neroverdi.

Con otto reti in campionato, Pinamonti è tra gli attaccanti italiani più prolifici della Serie A, al pari di Moise Kean, ma con una differenza importante: tutti i suoi gol sono arrivati su azione. L’obiettivo ora è chiaro: chiudere per la quarta volta in cinque anni in doppia cifra e convincere il prossimo ct a dargli fiducia. A scriverlo è Tuttosport, che fa anche un punto sul suo futuro.

Sul fronte mercato iniziano a muoversi diverse piste. Club stranieri hanno sondato il terreno, mentre in Italia attenzione alla Roma, soprattutto se dovesse arrivare la conferma per Gian Piero Gasperini, che lo aveva già richiesto quando allenava l’Atalanta. La prossima sfida contro il Genoa avrà un sapore speciale per l’attaccante, che in rossoblù ha vissuto pagine importanti della sua carriera. Ma i ricordi possono aspettare: ora contano i gol, la classifica e un futuro da protagonista.