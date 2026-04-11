TMW Roma, il futuro di Celik dipende da... Gasperini. E dall'offerta di rinnovo dei Friedkin

Zeki Celik può essere uno svincolato di lusso per la prossima estate. Perché il rinnovo con la Roma latita, al netto delle ultime offerte che sono arrivate nelle scorse settimane. Ora percepisce 2 milioni di euro all'anno e, da novembre scorso, sono andati in scena dei colloqui per cercare di arrivare a un accordo. La proposta è stata alzata a 2,5, ancora molto distante dalle richieste fatte dal difensore turco.

Il suo principale sponsor è Gian Piero Gasperini, che ha chiesto il suo rinnovo a gran voce. Dopo quello che è successo ieri sera fra il tecnico e il dirigente tutti quanti i discorsi sono messi in ghiaccio, ma va detto che Celik continua a essere in scadenza fra due mesi e ci sarebbe l'intenzione di confermarlo. Peccato che le richieste siano da 3,5 milioni di euro di base, più una parte di bonus per arrivare intorno ai 3,8. Una richiesta considerata eccessiva dalla Roma, nonostante il buon campionato.

Del resto ci sono club turchi sul suo profilo, oltre alla Juventus, I bianconeri sembravano piuttosto interessati prima della finestra di mercato di gennaio: va detto che probabilmente arriverà un terzino che possa essere intercambiabile con Kalulu, con Celik che è un profilo interessante.