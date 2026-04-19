Inter verso lo scudetto, premiazione anticipata alla penultima gara? Le possibili date

L'Inter si avvicina al titolo numero 21. Il successo rotondo maturato venerdì sera contro il Cagliari a San Siro e la sconfitta di ieri sera del Napoli al "Maradona" contro la Lazio hanno di fatto cucito sul petto lo scudetto alla squadra di Cristian Chivu. Alla fine di un percorso non senza qualche difficoltà, i nerazzurri si stanno dirigendo verso la vittoria di questo campionato. Adesso resta solo da chiedersi quando sarà il momento dell'aritmetica. Le partite che restano alla fine sono solo cinque mentre i punti di vantaggio sui partenopei sono 12.

I punti che mancano

In caso di mancata vittoria della squadra di Antonio Conte nella prossima gara e di successo di Barella e compagni ecco che l'Inter sarà campione d'Italia mentre qualora dovesse vincere il Napoli venerdì contro la Cremonese ai nerazzurri servirebbero almeno quattro punti per festeggiare il titolo. Quindi un successo a Torino e poi almeno un pareggio contro il Parma.

Premiazione anticipata alla penultima?

E nel frattempo la Lega di Serie A sta valutando quando effettuare la premiazione. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, molto probabilmente la consegna della coppa potrebbe essere anticipata alla penultima giornata quando a San Siro arriverà il Verona nel weekend del 17 maggio.