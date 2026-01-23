Inter, Zanetti: "Ultras? Sempre rimasto dalla parte giusta. C'è un confine da non oltrepassare"

C'è un tema molto delicato in casa Inter ed è quello che riguarda gli ultras. Infatti l'inchiesta Doppia Curva, che ha colpito esponenti del tifo organizzato dei nerazzurri e del Milan, ha stravolto un po' anche alcune dinamiche e tra le persone che avevano avuto rapporti con i sostenitori è stato ipotizzato che ci fosse anche Javier Zanetti, vicepresidente e bandiera del club.

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'argentino è tornato a parlarne: "Ho avuto solo dei rapporti assolutamente normali, i video, i selfie, gli autografi, totale rispetto dei ruoli, esiste una linea di confine che non si deve oltrepassare mai e io sono sempre rimasto dalla parte giusta". Respinte dunque tutte le accuse o presunte tali al suo indirizzo.

Zanetti oggi ricopre una carica istituzionale molto importante e ha dichiarato che, al termine della sua carriera, si è messo a studiare per poter avere successo anche nel nuovo ruolo. Per questo si è iscritto alla Bocconi e ha voluto dare il suo contributo non solo sotto l'aspetto sportivo, ma anche in quello che coinvolge il marketing e i progetti extra-campo. Del resto, pure in campo, non si risparmiava mai e non si è mai tirato indietro, svolgendo ogni compito che gli veniva chiesto.