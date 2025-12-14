Inter, Zielinski ci crede: "Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta in Champions"

Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Genoa partendo dal pareggio del Milan e dalla sconfitta del Napoli: "Sapevamo già prima di questi risultati che la partita era importante. Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta in Champions",

Tu o Barella play?

"Inizialmente parto io, poi magari durante la partita ci saranno momenti in cui si scambieremo".

E' il mio miglior momento all'Inter?

"Si, sto bene soprattutto fisicamente che era qualcosa che mi mancava da tempo".