Milan, Pavlovic a Milanello per terapie e una seduta personalizzata
Fra gli infortunati di casa Milan c'è anche Strahinja Pavlovic, col difensore che ha riportato un vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale nel corso del recupero della 24^ giornata pareggiato contro il Como nella serata di mercoledì.
Una contusione particolarmente forte insomma, col giocatore che nella giornata di oggi ha svolto le terapie del caso a Milanello accompagnate da un lavoro personalizzato. Per quanto riguarda le condizioni degli altri membri della rosa, l'unico ai box è Santiago Gimenez, con Pulisic e Leao che comunque continuano a convivere con una non perfetta condizione fisica.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
