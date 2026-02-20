Genoa, De Rossi su Malinovskyi: "Mi stuzzica la sua trasformazione, sta cambiando raggio d'azione"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con il Torino, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato anche di come può giocare la squadra e del momento di Malinovskyi:

Baldanzi e Amorim pensi di utilizzarli di più ora e una coppia Baldanzi-Mesisas può giocare?

"Assolutamente. Abbiamo giocato anche con Messias e Malinovskyi. Ruslan sta cambiando il suo raggio d’azione e forse il suo baricentro. Ha fatto un’ottima partita a Cremona e mi stuzzica questa sua trasformazione. Loro due possono giocare insieme così come può trovare spazio Amorim: prima parlavo di scelta, ora di farli giocare insieme ma la differenza lo fa il fatto che ne levo uno forte e ne inserisco uno forte. E’ un percorso che stiamo facendo insieme, le partite pesano molto ma son contento del livello di qualità dei miei giocatori soprattutto dei sostituti".

Come vede in questo momento Martin? E l’impiego di Ellertsson a Cremona è stato per dare più copertura?

"Io Martin lo vedo benissimo. E’ un giocatore che mi piace tantissimo e ci ha dato molto, oltre che sui calcio piazzati, nella fase difensiva. Forse non è nel miglior momento, io ho parlato con lui. Sa che lo stimo e che le scelte sono legate solo al campo. Domenica scorsa sono stato in dubbio fino all’ultimo. Continuo così. Lui è un nostro titolare che in questo momento è stato scelto per la prima volta come sostituto. L’errore di domenica è perché è entrato da poco in una partita convulsa e agitata, ci sta commettere un errore".